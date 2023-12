Tchad : l'État prévoit la construction de 21 lycées, collèges et des écoles primaires en 2024

Le projet de loi des finances portant budget général de l'État pour 2024 a été adopté par les conseillers nationaux. Au titre du ministère de l’Éducation nationale, dont le budget croîtra de 18 %, sont prévus la construction de 21 lycées et collèges, dont trois à N’Djamena (8ème, 9ème et 10ème arrondissement) ainsi que des écoles primaires, informe Tahir Hamid Nguilin, ministre des Finances, du Budget et des Comptes publics.



Diverses réhabilitations d’écoles en plus des achats d’équipements et du matériel didactique, y compris en faveur du Lycée Technique Industrie de N’Djaména, et des véhicules pour les services centraux du ministère sont prévus.



Les véhicules viendront compléter les 150 véhicules acquis et en cours de livraison au profit des délégations provinciales et des inspections départementales.