Tchad : l'État veut renforcer le recouvrement des recettes dans les provinces

Le ministre d’État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, a tenu mardi, au Palais présidentiel, la réunion hebdomadaire de suivi sur les régies financières.



Les participants (membres du gouvernement, responsables administratifs) se sont penchés spécifiquement sur les recettes et dépenses du trésor public dans les provinces.



Selon la Présidence, "les ministères pourvoyeurs des recettes fiscales avec à leurs têtes, les ministres et/ou secrétaires d’État, les directeurs généraux ainsi que directeurs en charge des régies financières ont passé au peigne fin les différentes rubriques de la semaine."



Kalzeubé Payimi Deubet a, dans ses instructions, "ordonné la prise des mesures hardies devant maximiser le recouvrement des recettes dues à l’État."



Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, a indiqué qu'un accent particulier a été sur les recettes mais aussi les dépenses dans les provinces. "Il a été demandé aux uns et aux autres de redoubler d'efforts et de se mobiliser pour que nous puissions atteindre nos objectifs", a précisé le ministre.



D'après Tahir Hamid Nguilin, "pour ce qui est des provinces, il a été demandé à ce que les recettes soient recouvrées dans de bonnes conditions mais aussi de préserver la trésorerie publique de toute réquisition ou bien de sécuriser les trésoreries et les unités du trésor qui sont dans les provinces."



La prochaine réunion aura lieu le 28 juillet prochain.