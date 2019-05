Tchad : l'Etat veut revoir "toute sa stratégie" avec les banques

Le ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, M. Kalzeube Payimi Deubet a dirigé ce matin, une réunion consacrée à la santé du système bancaire au Tchad. La réunion s'est déroulée en présence des ministres et conseillers techniques concernés ainsi que des responsables de la banque centrale.



Autorité monétaire, l’Etat est également propriétaire, participant et actionnaire dans plusieurs banques de la place. Une responsabilité qui l’amène à suivre de près la santé financière des banques établies au Tchad, indique la Présidence. "L’analyse menée au cours de la rencontre fait ressortir de façon individuelle des problèmes aussi bien juridiques, financiers, organisationnels et stratégiques", explique la direction de la communication de la Présidence.



D'après le ministre des Finances et du Budget, M. Allali Mahamat Abakar, de toutes les banques de la place, c’est le cas de la Société générale qui a le plus concentré les attentions.



Pour les entités comme la CBT, BSIC, BCC, BAC, BHT où l’Etat est soit actionnaire majoritaire soit propriétaire, c’est toute la stratégie qui est à redéfinir pour redresser la situation, précise le ministre.



Au cours de la rencontre, un point a été fait sur les efforts en cours pour régler la dette intérieure et donner un coup de pouce aux banques sectorielles sur qui reposent l’avenir du système bancaire. La prospérité économique et financière recherchée par l’Etat passe également par des mesures fortes. Il en sera question au cours des prochaines réunions auxquelles seront associés les autres acteurs du système bancaire.