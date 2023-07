Tchad : l'INSATAL de Laï se dote d'un nouveau leadership

Après six années à la tête de l'INSATAL, Pr Ngargueudedjim Kimtangar cède sa place au Pr Djekota Christophe, nommé par décret No : 1942 du 13 juillet 2023. Lors de son discours de circonstance, le directeur général sortant a mis en avant le caractère unique de l'INSATAL en tant qu'établissement public d'enseignement supérieur et de formation professionnelle à caractère scientifique et technique à Laï. Il a également évoqué quelques réalisations notables de son mandat, telles que la création du service de la scolarité et des examens, l'ouverture du département de l'environnement et de traitement des effluents, ainsi que la mise en place de la filière Nutrition humaine.



Dans le cadre de l'installation officielle du nouveau directeur général, Baïrra Assane a exprimé l'importance pour le Pr Djekota Christophe de mettre en application les résolutions ministérielles, qui incluent notamment la rentrée académique 2023-2024 fixée pour octobre prochain, l'interdiction des déplacements non autorisés des responsables et enseignants sans motif réel, et le respect strict du calendrier académique.