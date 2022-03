Tchad : l'INSEED présente les bilans des comptes nationaux sous un format rénové

L'INSEED s'est engagé, en 2017, dans un processus de révision du système des comptes nationaux afin de doter le Tchad d'un système de comptabilité nationale performant et conforme aux recommandations internationales en matière de bonnes pratiques, explique Baradine Zakaria Hassan, directeur général de l'INSEED. L'atelier vise à éclaircir le public sur les comptes nationaux.



Selon le ministre de l’Économie Mahamat Hamid Koua, l'adoption de nouvelles méthodologies et d'outils d'élaboration permettant de mieux évaluer les secteurs tertiaire et informel d'une part, et d'assurer un cadre cohérent de production des agrégats macro-économiques d'autre part a permis la création des comptes rénovés.



Ces comptes rénovés permettront, entre autres, de mieux apprécier le niveau du Produit intérieur brut (PIB), la contribution des différentes activités au PIB, les dépenses de consommation des ménages, les investissements publics et privés ainsi que la part de la richesse créée par chaque catégorie d'agents économiques.



Cette révision a eu comme effet l'augmentation du niveau du PIB de 25,4% par rapport au niveau antérieur déterminé sous le Système de comptabilité nationale de 1993 (SCN 93), en raison principalement de l'amélioration de la couverture de l'activité économique à travers l'utilisation des sources additionnelles dans plusieurs secteurs et l'amélioration des méthodes de calcul.



Il faut savoir que les résultats de ces comptes ont permis au Tchad de disposer des premiers résultats des comptes de l'année de base 2017, ainsi que ceux de la première année courante 2018. Le PIB de l'année courante 2018 est ressorti en volume de 8 219,6 milliards de FCFA contre 7 751.2 milliards de FCFA en 2017, soit une croissance de 6,0%.



Malgré la conjoncture économique difficile que le pays a traversée en 2018, cette performance de l'activité économique est expliquée essentiellement par la dynamique du secteur primaire, en particulier avec l'extraction d'hydrocarbures.



La croissance du PIB de 6,0 % enregistrée en 2018 est tirée principalement par le secteur primaire (+3,8 points). L'activité du tertiaire contribue faiblement à la hausse du PIB (+1,8 points). En revanche. l'augmentation des activités est ralentie par le secteur secondaire (0,2 points).



Plusieurs recommandations ont été faite par les participants aux partenaires techniques et financiers, au gouvernement ainsi qu'à l’INSEED en vue d’améliorer les secteurs économiques du Tchad.