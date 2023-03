Tchad : l'INSPM honore la femme avec une célébration festive à Mao

La cérémonie s'est déroulée en présence du conseiller économique du gouverneur du Kanem, Moustapha Mahamat Nour, du Directeur Général par intérim de l'Institut National Supérieur de Pétrole de Mao, le Dr Mahamat Bichara Abderaman, et des enseignants.



Dans son discours d'introduction, le président du comité d'organisation, Ngendjeï Kimadja Nabia, a remercié les participants à cette cérémonie grandiose et a demandé à ses camarades d'être solidaires et respectueux.



Quant à la représentante des étudiantes, Koumagueig Bokor Adelphine, elle a souhaité une bonne journée à toutes les femmes et les a encouragées à être combattantes. Elle a également souligné que les femmes sont dotées d'une grande capacité intellectuelle et que la femme n'est pas seulement une machine à produire des enfants ou une femme de ménage, mais qu'elles ont toujours pris la parole et la plume pour défendre de nombreuses causes.



Dans son discours, le Directeur Général par intérim de l'Institut National Supérieur de Pétrole de Mao a remercié le comité d'organisation pour la réussite de cette cérémonie et a rappelé à l'assistance la date de création de l'institut, ses différents départements et le nombre d'étudiants qu'elle compte.



Prenant la parole, le conseiller économique du gouverneur, Moustapha Mahamat Nour, représentant le gouverneur, a remercié les étudiants pour la réussite de leur cérémonie et leur a donné des conseils et des orientations.



La soirée s'est terminée par la remise des attestations de reconnaissance aux organisateurs par les autorités.