Tchad : l'INSTA initie la première semaine nationale scientifique

L'Institut national supérieur des sciences et techniques d'Abéché (INSTA) a clôturé ce 13 novembre au Palais du 15 janvier, la première semaine nationale scientifique placée sous le thème : "la recherche au service de développement".



Le directeur général de l'INSTA, Pr. Issa Youssouf, a expliqué que le rêve est devenu une réalité, en ajoutant que cette semaine nationale scientifique sera pérennisée.



Le secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur, Mamadou Gana Boukar a rappelé que les objectifs de cette semaine s'inscrivent en droite ligne des missions de son département. Les résultats issus de cette semaine scientifique permettront de rendre plus visible la recherche de l'INSTA mais aussi d'ouvrir d'autres perspectives d'avenir à la recherche tchadienne en général, a-t-il ajouté.



L’INSTA et les autres institutions d’enseignement polytechnique sont appelés à être des leviers qui contribuent à accroitre l’innovation et l’utilisation de la technologie dans les domaines stratégiques de développement.