Tchad : l'ISMEA de Sarh salue les performances des étudiants et élèves et présente les résultats académiques

En tout premier lieu, le directeur du campus ISMEA de Sarh a souligné la conclusion réussie des cours du niveau licence en sciences de gestion, regroupant les filières ingénierie financière et bancaire, audit et contrôle de gestion, gestion des ressources humaines, management des projets et administration des affaires et du travail, qui ont débuté le 17 octobre 2022. Ces cours ont été sanctionnés par des examens pour les deux semestres.



Il a également informé que sur les 39 inscrits en première année, 33 ont été déclarés admis en deuxième année, soit un pourcentage de réussite de 84,62%. En deuxième année, sur les 41 inscrits, 34 ont été déclarés admis, ce qui équivaut à un taux de réussite de 82,93%. En troisième année, parmi les 25 étudiants régulièrement inscrits, 23 ont obtenu le diplôme de licence professionnelle, atteignant ainsi un taux de réussite de 92%. Sur l'ensemble du cycle de licence, avec 105 inscrits, 88 ont été autorisés à passer à la classe supérieure, ce qui correspond à un taux de réussite de 83,81%.



Mainketé Senghor a tenu à féliciter et à encourager les enseignants, les professionnels locaux et internationaux ainsi que tous les partenaires à différents niveaux, qui ont déployé des efforts considérables pour obtenir ces résultats très satisfaisants.



En ce qui concerne les résultats du baccalauréat de cette année, l'Etablissement Secondaire des Techniques Économiques et Commerciales (ESTEC), branche de l'ISMEA, a enregistré un taux d'admission de 91,60%.