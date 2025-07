Tchad : l’ISSSP lance officiellement ses activités académiques 2025-2026

À travers un point de presse tenu ce 10 juillet 2025, le conseiller scientifique de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé et Pharmaceutiques (ISSSP), le Pr Ousmane Mahamat Adam, a annoncé le lancement officiel des activités académiques pour l’année universitaire 2025-2026, en s’adressant particulièrement aux jeunes bacheliers.



L’ISSSP est un établissement privé d’enseignement supérieur et de recherche, autorisé à fonctionner par l’arrêté n°0368/MSP/24 du 17 octobre 2024, et par l’arrêté n°029/MESRSFP/25 du 13 février 2025. Il ambitionne de former des cadres compétents dans les domaines de la médecine et de la pharmacie, à travers des programmes de formation professionnelle adaptés aux besoins du marché de l’emploi.



Selon le Pr Ousmane Mahamat Adam, l’objectif principal de l’Institut est de promouvoir la recherche scientifique, et de garantir une formation de qualité aux futurs professionnels de la santé.



Depuis le lancement de ses activités en octobre 2024, l’ISSSP propose quatre filières de licence, à savoir : Imagerie médicale ; Soins infirmiers ; Soins infirmiers obstétricaux ; Analyses biomédicales. Pour cette nouvelle année académique, l’ISSSP entend poursuivre ses efforts pour consolider la qualité de l’enseignement et accompagner davantage les jeunes vers l’excellence.



Profitant de l’occasion, le Pr Ousmane Mahamat Adam a adressé un message de bienvenue aux nouveaux bacheliers, tout en saluant les efforts constants des fondateurs. Il a également exprimé sa gratitude aux partenaires techniques et financiers, ainsi qu’à toutes les personnes ayant contribué, de près ou de loin, à la bonne marche de l’Institut. Il convient de souligner que l’ISSSP offre ses formations en deux langues : l’arabe et le français.