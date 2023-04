Tchad : l’Imam Al-Hélou déplore les dispositions que prennent bars et auberges pour accueillir des musulmans

Mettant en garde contre un retour aux mauvais comportements, l'Imam a déploré les dispositions que prennent les bars et les auberges pour accueillir des musulmans. Il a également attiré l'attention sur les mauvaises pratiques auxquelles se livrent les fidèles, telles que la corruption et la dilapidation des biens publics, qu'il considère comme une trahison contre la Nation et une violation d'un grand interdit religieux.



Il demande aux personnes nanties de s'acquitter des droits des pauvres imposés par Dieu. Aux enseignants, guides religieux et plus largement aux autorités, il leur conseille d'accomplir leur mission avec responsabilité et sincérité. Les journalistes et les médias ne sont pas épargnés, l'Imam les exhorte à être véridiques dans l'information qu'ils véhiculent et à éviter la déformation, la manipulation et l'exagération qui nuisent à la société.



Forts des versets coraniques et des hadiths, l'Imam conseille aux gouvernants d'être justes car ils auront des comptes à rendre à Dieu. Dans cette lancée, le Moufti du Tchad, Cheikh Ahmat Annour Mahamat Al Hélou, appelle toutes les filles et fils de la Nation à unifier leurs efforts pour construire la Nation et à œuvrer pour consolider la paix et la sécurité, des bienfaits à préserver au quotidien car "sans cette manne, rien n'est possible".