Tchad : l'Inspection générale d'État s'explique sur une affaire de faux

Alwihda Info | Par Daouda Pierre KOUOTOU NGATTI DAOUDA PIERRE - 6 Décembre 2021



​Le 19 novembre dernier, l’Inspection Générale d’Etat a été saisie par deux citoyens Tchadiens dont leurs institutions ont fait précédemment l’objet de contrôle

Dans leurs dénonciations respectives, ceux-ci ont affirmé avoir été convoqués par un certain Idriss Mahamout Idriss qui s’était présenté a eux comme un agent de l’Inspection Générale d’Etat muni d’un ordre de mission signé le 18 novembre 2021 par l’actuel Inspecteur Général d’Etat Ali Mbodou Mbodoumi.

Par contre, il convient de noter que cet ordre de mission N° 01/PR/IGE/2021 signé le 18 novembre 2021 est un faux. A la lecture de celui-ci, l’objet de la mission est de « procéder au contrôle et vérification de la gestion des fonds alloués aux programmes PADE AUTO- EMPLOI 2019-2021 » la date de départ est le 18 novembre 2021.



Ainsi, convoqués à l’IGE le lundi 22 novembre 2021, pour être entendus sur un certain nombre des questions à eux posées, les deux contrôlés ont émis des réserves quant à l’objet et la nature de cette mission dirigée par Idriss Mahamout Idriss.



Intrigués par le comportement de ce dernier, ceux-ci ont immédiatement lancé l’alerte. C’est ainsi que l’inspecteur général d’Etat, en homme bien averti, a décidé, tel un flic, défilé le susnommé qui, finalement est tombé dans les mails du filet de l’IGE.



Les faits se sont déroulés certes dans les locaux de l’IGE mais celle-ci ignore si les faits Idriss Mahamout Idriss a d’autres actes similaires à son actif, indique l e chef de département en charge du contentieux, Brahim Abbo Abakar.



L'IGE explique que Idriss Mahamout Idriss n’est pas un agent permanant de l’IGE comme l’on fait croire certains commentateurs, mais un citoyen tchadien réquisitionné par ordre de mission du 5 janvier 2021, additif à l’ordre de mission portant le numéro 092/PR/IGE /2020 pour une mission de contrôle à l’hôpital de l’Amitié Tchad-Chine. C’est cet ordre de mission qui a fait l’objet de falsification par Idriss Mahamout Idriss pour tenter d’escroquer deux commis de l’Etat.



"Depuis le jour où cette affaire a éclaté, beaucoup d’encres et de salives ont coulé. Les internautes criblent la toile jour et nuit et postent des commentaires qui extrapolent quelques fois les faits. Idriss Mahamout Idriss est libre de ses mouvements c’est un fait. Mais de l’affirmé qu’il est à l’abri des poursuites n’en est pas un", précise l'IGE.



Pour l’heure, l’affaire a été confiée au département en charge de contentieux de l’IGE pour nécessité d’enquête approfondie. L’opinion doit savoir qu’en matière d’enquête, la précipitation dans la prise des décisions est souvent source d’erreur. Même au niveau judiciaire, il n’est pas dit que les prévenus ou inculqués doivent nécessairement être détenus pour attendre un éventuel procès. Selon les principes généraux des droits, la liberté est la règle, et la détention l’exception.



L’enquêteur doit élargir ses pistes d’investigations pour rassembler beaucoup d’éléments pouvant servir des preuves à l’accusation. En l’espèce, si Idriss Mahamout est laissé libre de ses mouvements, ce n’est pas sans raison. Parfois, la détention d’un prévenu ou inculpé brouille la piste de l’enquête. C’est là aussi l’une des raisons justifiant la non détention de Idriss Mahamout Idriss.



L’IGE rappelle qu'elle est d’abord un organe de répression de détournement des derniers publics ; ensuite elle est une institution de la moralisation de la vie publique. La loi permet à tout citoyen ayant connaissance d’une infraction de la dénoncer à l’autorité compétente ayant pouvoir d’y donner suite.



L’IGE n’a pas jugé utile de déclencher l’action judiciaire pour des raisons ci-haut évoquées et avant l’exploitation minutieuse des documents compromettants récupérés et à ses relevés d’appels, précise le chef de département en charge du contentieux, Brahim Abbo Abakar.





