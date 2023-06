Tchad : l'Institut Confucius de N'Djamena a célébré en différé la fête des bateaux-dragons

Plusieurs activités liées à la commémoration des bateaux-dragons ont été organisées lors de la cérémonie, rassemblant les étudiants, les enseignants et les responsables de l'établissement.



Selon Liu Yaling, enseignante chinoise au sein de l'Institut Confucius, la fête des bateaux-dragons est célébrée le 5 mai de chaque année dans le calendrier linéaire. Elle a également rappelé que cette fête a pour objectif de rendre hommage au poète patriote chinois, Qu Yuan, qui s'est jeté dans le fleuve, attristé par la situation de son pays.



Liu Yaling a ajouté que, pour commémorer ce poète, ils pratiquent des courses de bateaux-dragons et accrochent de l'armoise sur les portes pour éloigner le malheur, entre autres traditions.



L'enseignante a souligné enfin que la fête des bateaux-dragons n'est pas exclusive à la Chine, mais est célébrée dans de nombreux pays asiatiques.



L'Institut Confucius est affilié à l'Université de N'Djamena et se consacre à l'enseignement de la langue chinoise ainsi qu'à la promotion de la culture chinoise pour mieux comprendre la Chine.