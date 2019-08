Tchad : l'Institut des sciences et d'administration fait la fierté de ses étudiants

Au cours de la cérémonie, le président des étudiants a remercié l'ensemble des enseignants pour "leur engagement corps et âme en faveur de la réussite des étudiants et de la bonne marche de l'Institut."



L'INUSAD fait parti du complexe Bagaou, une structure gérée par l'association "Secours et bien-être" (ASBE) qui a pour but, à travers ce projet, d'accélérer la formation professionnelle des jeunes en vue de contribuer à la réduction du taux de chômage au Tchad.



Il se place en troisième position dans le classement des meilleurs établissements d'enseignement privé de la commune de N'Djamena.