Tchad : l'Internet "doit être à la bourse de la jeunesse" (PCMT)

Une réduction de 30% du coût d’accès à Internet est annoncée dès le premier trimestre de l’année 2022 au Tchad.



"L’Internet est aujourd’hui un moyen essentiel de communication, une source intarissable du savoir, un vivier d’opportunités, un vecteur de créativité et un levier de croissance économique. C’est pourquoi, il doit être à la bourse de la jeunesse", a affirmé ce 29 décembre le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby.



Le Ministère en charge de l’économie numérique, de concert avec les opérateurs et les fournisseurs d’accès, est instruit pour revoir à la baisse de 30%, les tarifs de la connexion Internet.



"L’innovation est sans limites et personne ne doit poser des entraves à la créativité et au génie de nos jeunes – qui ont mille talents", a souligné Mahamat Idriss Deby. Ainsi, la Semaine Nationale de l’Entreprenariat des Jeunes doit consacrer un pavillon spécial à l’innovation, à l’excellence et aux Technologies de l’Information.