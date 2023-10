Tchad : l’OCCT condamne les atteintes à la vie privée des autorités publiques

L'Observatoire de la Conscience Citoyenne au Tchad (OCCT) réagit à la suite au communiqué du ministre, secrétaire général du gouvernement, chargé de la promotion du bilinguisme dans l'administration et des relations avec les grandes institutions, M. Haliki Choua Mahamat, qui a tenu « à exprimer sa profonde indignation face à une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, exposant sa vie privée et celle de son épouse légitime ».



Cela dit, « l’OCCT condamne avec la dernière énergie cet agissement qui dénote de l’incivisme caractérisé et une atteinte morale profonde à la victime en sa qualité d'autorité publique. Car, la vie privée est la sphère d'intimité de la personne, elle se définit par opposition à la vie publique. Cette sphère a vocation à rester à l'abri des regards d'autrui ».



Enfin, l'Observatoire de la Conscience Citoyenne au Tchad, à travers le communiqué de son coordonnateur national, Me Balamsouma Tchango Roi, invite les autorités judiciaires compétentes à diligenter une sérieuse enquête sur ces citoyens indélicats, afin qu'ils répondent de leurs actes et cala serve une jurisprudence à l'opinion publique pour le respect de la vie privée des autorités publiques.