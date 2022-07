Tchad : l'OIM aux côtés de l'État pour accompagner le retour des migrants

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Tchad sensibilise sur les procédures d'aide au retour volontaire de réintégration, ainsi que la politique de retour, réadmission et de réintégration, pour les différentes administrations étatiques, les ambassadeurs et missions consulaires, à travers un atelier organisé ce 7 juillet 2022 à Ndjamena.



L'OIM mobilise les différents acteurs afin de veiller à ce que le retour et la réadmission se déroulent en toute sécurité et dignité, mais aussi soutenir les migrants de retour. L'organisation fait office d'intermédiaire impartial pour fournir de l'aide et des conseils aux gouvernements, ainsi qu'aux autres parties prenantes.



Elle garantit la responsabilité et la programmation fondée sur des données factuelles, tout au long du processus de retour, de réadmission et d'intégration, en assurant la cohérence des activités pertinentes, avec les priorités nationales de développement et les plans-cadres de coopération des Nations Unies.



Aladoungar Valencia, qui représente le ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, souligne que le gouvernement tchadien ne ménage aucun effort pour assurer une protection efficace et efficiente des migrants tchadiens et étrangers. C’est la raison pour laquelle son département soutient les efforts de l'OIM dans les procédures d'aide au retour volontaire des migrants vulnérables.



La cheffe de mission de l'OIM, Anne Katrine Sdiäfer, précise qu'après le retour des migrants dans leur pays d'origine, les migrants tchadiens et étrangers reçoivent une assistance socio-économique qui leur permet de réintégrer leurs communautés et de recommencer leurs activités.



Avec le soutien des États membres, l'OIM a mis en place une nouvelle politique de retour, de réadmission et réintégration qui vise à formuler et à transmettre à toutes les parties prenantes, une démarche holistique, cohérente, fondée sur les droits et axée sur le développement durable d'une bonne gestion du retour, de la réadmission et la réintégration pérenne, et qui tient compte du bien-être des personnes et des communautés, de façon impartiale et non-discriminatoire.