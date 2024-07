Tchad : l’OIM évalue les réalisations et stratégies pour le retour et la réintégration des migrants

L'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) a organisé, ce jeudi 25 juillet 2024 à N'djamena, un atelier sur les réalisations du Programme de Protection, Retour et Réintégration des Migrants (MPRR) et la mise en place du comité multisectoriel sur le Retour et la Réintégration des Migrants au Tchad.



L'OIM soutient le principe selon lequel les migrations, lorsqu'elles sont effectuées de manière ordonnée et dans le respect de la dignité humaine, sont bénéfiques pour les migrants et la société.



Avec le financement de l'UE, l'organisation a développé le Programme de Protection, de Retour et de Réinsertion des Migrants en Afrique Subsaharienne (MPRR-SSA), qui s'appuie sur les acquis de l'Initiative conjointe pour la protection et la réintégration des migrants en Afrique, développée depuis 2016. L'OIM travaille également sur le développement et le renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles pour faciliter le retour sûr, digne et fondé sur les droits, ainsi que la réintégration durable des migrants dans leur pays d'origine ou dans un pays tiers.



Le chef de Mission de l'OIM, Pascal Reyntjens, a indiqué que cet atelier sera l'occasion de faire une seconde évaluation des réalisations en matière de protection, retour et réintégration des migrants au Tchad à l'issue de la deuxième année de mise en œuvre, depuis son lancement en août 2022. Il permettra en outre de passer en revue la qualité des services offerts en faveur des migrants tchadiens ou retournés tchadiens, ainsi que des migrants en provenance de pays tiers bloqués ou en transit sur les routes migratoires au Tchad.



De son côté, l'Ambassadeur de la Délégation de l'UE au Tchad, Kurt Kornelis, a rappelé que le Tchad a également bénéficié de l'Initiative conjointe de l'OIM-UE pour la protection et la réintégration des migrants pour le Sahel et le Lac Tchad, ce qui a permis la protection et l'assistance aux migrants étrangers au Tchad, le retour volontaire des migrants étrangers présents au Tchad vers 16 pays étrangers dans la région, ainsi que l'assistance au retour et à la réintégration des migrants tchadiens, essentiellement en provenance.