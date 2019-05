Tchad : l'OIM mène des consultations contre l'extrémisme et la radicalisation

M. Stuart Maslen, consultant auprès de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) basé à Londres s'est entretenu ce mercredi matin avec la direction du CEDPE à N'Djamena. L'entretien a eu lieu au siège du CEDPE au quartier de Ndjari à N'Djamena, en présence de M. Agassiz Baroum assistant du président, M. Younous Ibedou et Brahim Moussa, conseillers du CEDPE, M. Désiré chargé des projets et de la formation et M. Hamza, chargé des finances.



L'objectif de cette rencontre, selon M. Stuart Maslen, est de compléter l'analyse des aspects légaux liés au terrorisme dans le cadre de la révision actuelle de la loi n° 34 et d'autres lois facilitant les traitements des personnes associées au terrorisme.



Il s'agit aussi de comprendre comment se fait l'enrôlement des personnes dans Boko Haram, comment décourager ceux qui partent vers la secte et encourager les retournés de Boko Haram.



Le CEDPE a engagé des études sur la prévention de l'extrémisme. Un ouvrage sur Boko Haram est en cours d'édition et sera prochainement mis à la disposition des acteurs. Pour la première fois, une cartographique sur Boko Haram est réalisée.