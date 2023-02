Tchad : l'OMS finance la réhabilitation de la salle multimédia du ministère de la Santé

Lors de la cérémonie de réception, le représentant de l'OMS au Tchad, Dr Jean Bosco, a déclaré que son institution a alloué un budget global de 168 200 000 FCFA pour la réhabilitation et l'équipement de la salle multimédia. Les travaux ont ainsi permis de rénover le centre et de doter la salle de nouveaux mobiliers, de matériels de sonorisation, d'équipements de projection et de visioconférence de dernière génération.



Le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Prévention, Dabsou Guidaoussou, a salué cette initiative et souligné que la réhabilitation de la salle contribuera grandement à l'amélioration du cadre de travail du personnel de santé et des partenaires, aussi bien au niveau central qu'à celui des différentes provinces.



L'OMS est l'un des partenaires stratégiques et financiers du Tchad dans le domaine de la santé, et participe à la réalisation de nombreux projets dans le pays. La réhabilitation de la salle multimédia du Ministère de la Santé publique et de la Prévention en est une illustration concrète et significative.