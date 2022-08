Tchad : l’OMS offre un laboratoire destiné au séquençage des génomes

La cérémonie de remise du laboratoire de séquençage, qui entre dans le cadre du renforcement des capacités de surveillance génomique au Tchad, s'est déroulée ce 5 août 2022, au sein de l'hôpital de l’amitié Tchad-Chine. L’hôpital est bénéficiaire de cet appui, à travers le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale.



Dans son allocution de circonstance, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au Tchad, Dr Jean-Bosco Ndihokubwayo, précise qu'il s'agit d'un bâtiment adapté à la biologie moléculaire et particulièrement au séquençage.



Il comprend quatre salles techniques, une salle de stockage, un secrétariat et un couloir reliant le nouveau bâtiment à l'ancien local abritant le laboratoire mobile. Le représentant de l’OMS indique qu'ils sont résolument engagés à faire du Tchad un pôle de référence en matière de séquençage.



Pour cela, il est urgent et nécessaire d'améliorer l'organisation et le fonctionnement du laboratoire, au regard des missions potentielles qu'il peut et devrait remplir.



Remerciant ses partenaires et particulièrement l'OMS, dont l'appui financier a permis la réalisation de cette infrastructure, le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Abdel-Madjid Abderahim, a souligné que le Tchad est une référence dans la sous-région et le laboratoire réceptionné est le fruit d’une coopération franche avec l’OMS et constitue également la 2ème étape du processus de mise en place de la plateforme de séquençage.



Il sollicite les techniciens d’être vigilants pour circonscrire toute éventualité. Ensuite, instruit les utilisateurs à faire bon usage de cet instrument de premier plan dans le système de santé.



Enfin, il souhaite vivement que les utilisateurs puissent faire un bon usage de ce bâtiment et que les partenaires puissent continuer de soutenir ce « jeune » laboratoire qui fait ses premiers pas dans le monde si complexe et si intéressant, de la génomique.