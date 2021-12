Tchad : l'ONAJES encourage les jeunes de Laï à s'imposer dans tous les domaines

Elle a regroupé les responsables des différents clubs sportifs, culturels, les associations et groupements des jeunes de la province de laTtandjilé.



L'objectif est d'outiller les jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat et le bon vivre ensemble. Pour le responsable administratif et financier de l'ONAJES dans la Tandjilé, Ibrahim Saleh, la jeunesse doit s'imposer dans tous les domaines en se mettant résolument au travail afin de gagner dignement sa vie.



Ibrahim Saleh a saisi l'occasion pour expliquer la mission de l'ONAJES. L'Office a pour mission de soutenir les initiatives des jeunes pouvant contribuer à leur insertion dans le domaine socio-économique, ainsi que former et sensibiliser les jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat.



L'ONAJES a aussi pour rôle d'assurer le suivi technique, la gestion et l'entretien des stades des autres structures sportives sur le territoire national.



Ibrahim Saleh a exhorté les jeunes à une sensibilisation de proximité sur la culture de la paix, le pardon, et la cohésion sociale.