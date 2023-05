Tchad : l'ONAJES entame une mission de sensibilisation à Goz-Beida

Une mission de mobilisation de la jeunesse de Sila a réservé un accueil chaleureux au président de transition Mahamat Idriss Déby Itno.



Pour le chef de mission de l'ONAJES, Youssouf Wedé Allabahani, “cette mobilisation démontre à suffisance que la jeunesse de Sila soutient sans réserve la transition en cours et accompagne pleinement le président de transition et le gouvernement d'union nationale dans leur politique en faveur de la paix, de la stabilité, de la cohésion sociale, de la cohabitation pacifique et du vivre ensemble.”