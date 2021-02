Tchad : l’ONAJES incite les jeunes du Borkou à l’entrepreneuriat

L’atelier de formation en entrepreneuriat au profit des jeunes de la province du Borkou est mis en œuvre par l'Office national d'appui à la jeunesse et aux sports (ONAJES).



Le délégué provincial de la jeunesse et des sports du Borkou, Adoum Wardougou, et le chef d'antenne provincial de l'ONAJES, Mahamat Sougour Oumar, se sont relayés pour adresser leurs remerciements au nom de la jeunesse du Borkou.



Cet atelier va fortifier la jeunesse pour qu’elle prenne son destin en main. Abdelssalam Mahamat Abdraman Haggar, chef de mission et directeur de communication et du marketing sportif de l'ONAJES, indique que les questions liées à l'emploi des jeunes font partie des priorités actuelles des autorités.



Le gouverneur de la province du Borkou, Ahmat Kardayo Hissein, rappelle que c'est pour résoudre la problématique liée au chômage des jeunes que le chef de l’État a créé l’ONAJES par ordonnance n°005/PR du 15 septembre 2016. En plus de l'ONAJES, l’État a mis en place un fonds spécial de 30 milliards Fcfa en faveur de l’entrepreneuriat des jeunes.



Le gouverneur de la province du Borkou a exhorté les jeunes à faire preuve d'assiduité au cours de l’atelier de formation afin d'accroitre leurs connaissances dans le domaine de l'entrepreneuriat.