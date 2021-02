Tchad : l'ONAJES tend la main aux jeunes du Logone Occidental

Le coordinateur national de l'Office national de la jeunesse et des sports (ONAJES), Moussa Hassane Ibidey, a tenu une rencontre le 31 janvier avec les jeunes de la province du Logone Occidental et les bénéficiaires des crédits de l'ONAJES.



La rencontre s'est déroulée dans les locaux de l'ATNV de Moundou. Elle a été l'occasion pour Moussa Hassan Ibidey et son staff d'échanger sur les nouvelles stratégies et opportunités de l'ONAJES qui vient remplacer le FONAJ. Ils ont par la même occasion, encouragé les jeunes à s'approprier l'ONAJES qui est un outil qui leur est destiné et qui pourrait les appuyer dans leurs projets.



Le coordinateur et son staff ont ensuite rendu visite à trois jeunes initiateurs de projet soutenus par l'ONAJES. Selon leur constat, les jeunes se débrouillent bien et leurs initiatives marchent à merveille.



Moussa Hassan Ibidey les a encouragé à garder cet élan mais aussi à rembourser les crédits afin de permettre à d'autres jeunes d'en bénéficier.