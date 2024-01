Tchad : l'ONAMA Sarh mise sur le professionnalisme et la rigueur pour dynamiser l'information

La rencontre, axée sur le thème "Que cette année 2024 soit une année de professionnalisme, de rigueur dans le travail et de confraternité afin d'informer toute la province du Moyen-Chari en temps réel", a porté sur deux points principaux : le bilan des activités de l'année 2023 et les perspectives d'amélioration pour 2024. L'occasion a également été saisie pour remercier les collaborateurs pour leurs efforts et souligner le renforcement du personnel avec le recrutement de plus d'une vingtaine de stagiaires de toutes catégories.



Djoningar Ngarinan, chef de service des nouvelles et programmes et directeur intérimaire de la station provinciale de l'ONAMA/Sarh, a félicité le personnel et les a encouragés à adopter un changement de comportement pour le bon fonctionnement de l'ONAMA/Sarh, tout en faisant abstraction des difficultés.



Allako-as Mandibaye, président du Réseau des Journalistes et Communicateurs du Moyen-Chari/Mandoul, a exprimé son inquiétude quant aux difficultés rencontrées par certains journalistes face à l'administration de l'ONAMA/Sarh. Il a appelé la direction à prendre ses responsabilités pour une meilleure gestion du personnel. Bien que les journalistes ne soient pas rémunérés, ils souhaitent travailler pour le bien-être de la population et du gouvernement. Mandibaye a conclu en demandant à ses collègues de travailler de manière professionnelle et dévouée pour gagner la confiance des auditeurs en 2024.