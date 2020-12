Tchad : l'ONAMA dévoile son nouveau logo, une version améliorée de l'ancien

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Cherif Mahamat Zene, a lancé jeudi le nouveau logo de l'Office national des médias audiovisuels (ONAMA), en réponse à la réclamation du public, et en tenant compte du fait que la grue couronnée est devenue une identité de la Télé-Tchad depuis sa montée sur satellite en 2008.



La direction générale de l'ONAMA est revenue sur une version améliorée de l'ancien logo, informe le ministère de la Communication. Il précise que "la nouvelle version du logo est conçue selon des normes graphiques définissant rigoureusement les couleurs, les lettres, la typographie et les normes emblématiques".



Le ministre de la Communication indique que la grue couronnée qui symbolise les valeurs de paix et de fidélité, est l'emblème tout trouvé pour l'ONAMA qui cherche à fidéliser ses téléspectateurs et auditeurs dans un Tchad de paix qui avance pour porter loin sa voix et ses images à travers le monde.



Cette nouvelle version améliorée de logo de l'ONAMA intervient en ce jour mémorable du 10 décembre marquant la création de la télévision nationale, il y a 33 ans.