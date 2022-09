Tchad : l'ONAMA propose un débat politique télévisé entre 5 personnalités

Le directeur de la Télévision nationale Souleyman Djabo a transmis un courrier d'invitation aux personnalités concernées. Le thème du débat est "le dialogue et l'avenir des partis politiques au Tchad".



L'émission sera co-animée par Souleyman Djabo de Télé Tchad et Hynda Ahmet Cherif de Radio Tchad.



Le débat se fera sur un format de deux heures sur les antennes de la Télévision nationale et de la Radio nationale.