Tchad : l’ONAPE d'Am-Timan clarifie la situation de l’auto-emploi au Salamat

Installée dans la province du Salamat en janvier 2018, l'antenne de l'Office national pour la promotion de l'emploi (ONAPE) a pour mission principale de traduire dans les faits, la politique du gouvernement axée sur la promotion de l'emploi des jeunes dans la province du Salamat.



Si le crédit agricole est opérationnel et son recouvrement est à 100% en 2020, celui de l'auto-emploi des jeunes pose problème depuis quelques années. Les jeunes promoteurs des projets non financés, ont exprimé leur mécontentement à la presse locale.



Raison pour laquelle, le chef d'antenne ONAPE d'Am-Timan, Assadick Djibrine Hassane a animé ce point de presse pour clarifier la situation. Selon le responsable de l’ONAPE, en 2022, son antenne d’Am-Timan est classée première dans la zone septentrionale parce que la totalité de la somme a été recouvrée et l’enveloppe a même été augmentée par la direction nationale pour encourager l’institution.



Il assure que "le financement de l’auto-emploi qui est le principal objet des mécontentements, sera InchAllah disponible dans bientôt". Assadick Djibrine Hassane demande aux jeunes promoteurs qui n’ont pas encore soldé le remboursement de leur financement, de respecter leur engagement et de rembourser promptement au lieu de pénaliser les nouveaux demandeurs.



Il les exhorte à prendre l’exemple des producteurs (crédit agricole) qui ont remboursé à 100%.