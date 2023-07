Tchad : l'ONAPE d'Ati lance la deuxième vague du PADE pour soutenir les diplômés sans expérience

Ce 6 juillet 2023, l'antenne d'Ati de l'Office National d'Appui à la Promotion de l'Emploi (ONAPE) a lancé la deuxième phase du Programme d'appui aux diplômés sans expérience (PADE), dans la province du Batha. Ce programme vise à faciliter l'insertion professionnelle des jeunes diplômés qui manquent d'expérience et qui recherchent leur premier emploi.



Après le succès de la première phase du programme, qui a été bien accueillie par les jeunes de la localité, la deuxième phase a démarré avec la participation de 18 stagiaires.



Les institutions participantes comprennent, la commune d'Ati, l'hôpital central, la pharmacie provinciale d'approvisionnement et la délégation de l'agriculture. Les stagiaires auront l'opportunité de travailler dans ces institutions pendant une période de 3 à 6 mois, et tous les frais seront pris en charge par l'ONAPE.



De plus, une assurance accident de travail sera souscrite pour leur sécurité. Mahamat Haroun Mahamat, chef de bureau de l'ONAPE d'Ati, a souligné que l'objectif principal de ce programme est d'introduire les diplômés sans expérience dans le milieu professionnel, de leur permettre d'acquérir une expérience professionnelle et de développer leur employabilité.



Il a également appelé les jeunes diplômés à respecter les horaires et à adopter une attitude professionnelle, tout au long du programme. Les jeunes diplômés sans expérience ont exprimé leur satisfaction, et ont tenu à remercier le directeur national de l'ONAPE, Abdallah Chidi Djorkode, pour la mise en place de ce programme qui contribue à réduire le chômage dans la province.