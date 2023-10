Tchad : l'ONAPE d'Ati octroie des crédits d'auto-emploi à 10 promoteurs de projets

Dans le cadre de la promotion de l'emploi et du renforcement des capacités, le bureau d'Ati de l'Office national pour la promotion de l'emploi (ONAPE) a accordé des crédits d'auto-emploi à 10 promoteurs de projets. La cérémonie de remise des enveloppes aux bénéficiaires s'est déroulée ce mercredi 4 octobre 2023.Dix promoteurs de projets ont bénéficié d'une enveloppe individuelle allant de 2 500 000 à 750 000 F CFA, payable dans le cadre du crédit auto-emploi de l'ONAPE. L'objectif est d'accroître leur capital afin de garantir une activité pérenne et un emploi durable dans leurs initiatives de génération de revenus.Le chef du bureau de l'ONAPE d'Ati, Mahamat Haroun Mahamat, a rappelé que contrairement aux prêts bancaires, ce crédit auto-emploi de l'ONAPE ne requiert aucun pourcentage de remboursement.Il a souligné que l'ONAPE, par ce geste, vise à élargir les opportunités d'emploi et à faciliter l'accès au financement pour réduire la vulnérabilité des bénéficiaires et leur assurer un emploi décent et durable.En remettant les enveloppes, le délégué de la finance, Mahamat Amine Abdelrasoul, a souligné que l'auto-emploi est aujourd'hui l'outil le plus essentiel pour la création d'emplois au Tchad. L'ONAPE offre ainsi la possibilité de créer leur propre entreprise aux bénéficiaires, contribuant ainsi à la création d'autres emplois.Le délégué a encouragé les bénéficiaires à utiliser les fonds reçus de manière judicieuse et à rembourser dans les délais impartis pour bénéficier d'autres avantages.Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction et ont tenu à remercier le directeur de l'ONAPE, Abdallah Chidi Djorkode, pour la mise en place de ce programme qui contribue à réduire le chômage dans la province.Pour rappel, le montant total de ce financement s'élève à environ 15 500 000 de F CFA.