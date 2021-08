Tchad : l'ONAPE en tournée de suivi des projets financés à N'Djamena

Une mission de l'Office national de la promotion de l'emploi (ONAPE) a procédé ce vendredi 6 août à une visite de suivi des projets financés. Elle s'est rendue dans neuf lieux pour s'enquérir de l'évolution des projets entrepris.



Dans le 7ème arrondissement, le projet de Deouala Dodet Olivier porte sur l'hygiène et l'assainissement. Il s'agit de la gestion des ordures ménagères. Deouala Dodet Olivier a bénéficié de 3 millions de Fcfa pour un délai de remboursement de 3 ans.



Abakar Kined, quant à lui, a un projet qui porte sur la réparation des engins à deux roues. Il exerce à Abena et a bénéficié de la somme de 1 million de Fcfa avec un délai de remboursement de 2 ans.



Hissein Ibrahim Yacoub a axé sur projet sur la couture et a bénéficié de 2 millions de Fcfa avec 2 ans de remboursement.



Pour sa part, Kanika Oumar est bénéficiaire de la somme d'un million de Fcfa. Il a un délai de 18 mois pour rembourser. Son projet porte sur un atelier de Couture situé à Amtoukougne.