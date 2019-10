Tchad : l'ONAPE et "Citoyens sans frontières" unis pour développer l’esprit patriotique

La plateforme "Citoyens sans frontières" et l'Office national pour la promotion de l'emploi (ONAPE) ont annoncé mardi à N'Djamena, la signature d'un accord de coopération.



L'accord vise à promouvoir la citoyenneté ainsi que l'idéologie du développement national dans la vie professionnelle des diplômés à la recherche d'emploi. Il a été signé par le directeur général de l'ONAPE, Fayçal Hassan Hissein et le président de "Citoyens sans frontières", Naïr Abakar.



La plateforme "Citoyens sans frontières" est une plateforme novatrice, inclusive et citoyenne qui oeuvre pour le développement de l’esprit patriotique, la conscientisation et l’implication des tchadiens au développement national.



Ce mémorandum d’entente permettra d’étendre les actions de la plateforme en matière de citoyenneté et de développement de l’esprit patriotique auprès des diplômés tchadiens sans emploi, inscrits sur la base de données de l’ONAPE.