Tchad : l'ONAPE et l'UNOSC unissent leurs forces pour réduire le chômage

Le coordonnateur national de l'UNOSC-TCHAD, Mahamat Ahamat Youssouf, a déclaré que cette convention permettra d'identifier tous les diplômés sans emploi afin de favoriser leur réinsertion dans la vie active. Il a souligné que cette initiative ne vise pas seulement à réduire le taux de chômage, mais également à renforcer les capacités des institutions pour lutter contre la famine. Selon lui, son organisation se consacre à la lutte contre le chômage, à la réduction de la famine, ainsi qu'à la prévention des inondations au Tchad.



Le directeur général de l'ONAPE, Nassouradine Abakar Kessou, a affirmé que cette convention permettra d'absorber le taux de chômage et d'intégrer les jeunes et les femmes dans la vie professionnelle. Il a lancé un appel vibrant aux entreprises et aux partenaires du développement à soutenir les initiatives de l'UNOSC pour promouvoir l'emploi. Enfin, il a salué cette belle initiative de l'UNOSC pour ses efforts en faveur du développement socio-économique.