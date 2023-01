Tchad : l'ONAPE forme 20 demandeurs d'emploi en techniques de transformation des produits locaux à Koumra

Selon le chef de bureau de l'ONAPE de Koumra, Abdel-Azize Ousmane Oumar, dans son allocution, il a souligné que l'objectif de cette formation est un projet d'insertion des diplômés sans emploi qui souhaitent créer leurs propres entreprises. Il a poursuivi en indiquant que dans ce même cadre, plus de 100 jeunes diplômés sans emploi et sans expériences professionnelles sont recrutés pour être déployés dans des institutions. Il a demandé aux participants de mettre en pratique les techniques apprises pour transformer des produits locaux et créer leurs propres entreprises.



Les participants ont formulé des recommandations à l'ONAPE : organiser des formations continues pour l'auto-emploi des jeunes, financer les projets des jeunes diplômés sans emploi, et créer un cadre pour suivre les projets des jeunes au Tchad.



De son côté, le secrétaire général de la commune de Koumra, Yanroi Grâce, a indiqué que ce programme d'appui à la formation de transformation des produits locaux, ainsi que le recrutement des jeunes diplômés sans emploi, entre dans le cadre du projet gouvernemental visant à accompagner les jeunes diplômés sans emploi dans la création de leurs propres entreprises à partir de l'entrepreneuriat. Les produits réalisés, tels que la fabrication de savons locaux, ont été présentés par les participants lors de l'atelier de formation en transformation et entrepreneuriat à Koumra.