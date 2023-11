Tchad : l'ONAPE forme les demandeurs d’emploi sur les techniques de collecte des données

L’Office National pour la Promotion de l’Emploi (ONAPE), dans sa quête de lutte contre le chômage a ouvert ce jeudi 9 novembre 2023, au Centre de formation de perfectionnement un atelier de formation de demandeurs d’emploi sur les techniques de collecte des données.



Ils sont une vingtaine de demandeurs d’emploi à être formés durant cinq jours.



L’atelier organisé par l’ONAPE, du 9 au 14 novembre 2023 vise à former les jeunes demandeurs d’emploi sur les techniques de collecte des données, afin de créer une base de données de demandeurs d’emploi qui permettra aux investisseurs et aux Organisations non gouvernementales (ONG) de s’approprier des employeurs outillés et compétents.



La formation a été lancée par le directeur général de l’ONAPE, Abdallah Chidi Djorkodei, qui souligne que la problématique de l'emploi et de l'insertion des jeunes constitue une préoccupation majeure pour le gouvernement tchadien.



Pour le directeur, l'ONAPE, en tant qu'acteur principal de lutte contre le chômage et le sous-emploi, multiplie des efforts pour atténuer le phénomène qui freine le développement socioéconomique et pousse les jeunes à l'oisiveté.



Le directeur général de l’ONAPE, Abdallah Chidi Djorkodei appelle les jeunes diplômés sans emplois et les demandeurs d’emploi à venir s’inscrire à l’ONAPE afin de bénéficier de formation et de l’emploi de qualité.



D'ici à 2024, le Tchad sera dans l’obligation de faire appel à une main d’ouvreur étrangère pour travailler, déclare le directeur général.