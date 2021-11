Tchad : l'ONAPE forme les personnes handicapées et compte financer leurs projets

Selon le directeur général de l'ONAPE, Sidick Ibrahim Diko, le choix de réunir les quatre organisations faîtières des personnes handicapées dans une même salle et de les former en montage et gestion des micro-entreprises n'est pas fortuit. Il s'agit d'une volonté manifeste de l'ONAPE d'aider particulièrement cette couche qui est défavorisée et victime de discriminations multiples.



Pour lui, l'entrepreneuriat est un domaine paraissant inaccessible à la population, tant il est exigeant, compliqué, truffé d'aléas et même d'inconnues qui ne rendent pas la tâche facile à la population active et surtout aux personnes à mobilité réduite ou vivant avec un handicap.



L'ONAPE forme et finance les demandeurs d'emploi et les personnes en âge de travailler sur l'ensemble du territoire national, assure Sidick Ibrahim Diko. Il exhorte les participants à promouvoir les différents outils auxquels ils se sont familiarisés afin d'améliorer leur situation socio-économique et partant apporter leur modeste contribution au développement du pays.



S'agissant des recommandations relatives au financement des projets des personnes handicapées, l'ONAPE s'engage à le faire avant la fin de l'année 2021.



Les participants demandent au gouvernement d'avoir une vision spéciale pour les personnes vivant avec un handicap, de continuer à impliquer les personnes handicapées dans les instances de prise des décisions, de mettre en application les textes de protection et de subventionner les organisations faîtières.



La formation a été marquée par la remise d'attestations. La cérémonie a vu la présence du président du conseil d'administration de l'ONAPE et du représentant du ministre de la Fonction publique.