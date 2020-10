Tchad : l'ONAPE lance la formation de 84 artisans électriciens pour faire face au chômage

L'Office national pour la promotion de l'emploi (ONAPE) et ses partenaires ont officiellement lancé ce mercredi la 3ème session de formation de 84 artisans électriciens à la direction des emplois, de la formation professionnelle et du perfectionnement (DEFPP), au quartier Klemat.



À l'ouverture de la session, le directeur général de l'ONAPE, Sadick Brahim Dicko, a rappelé le caractère de cette dernière qui est un établissement public placé sous la tutelle du ministère de la Fonction publique. Sa mission principale est la matérialisation de la politique gouvernementale en matière d'emploi.



Selon Sadick Brahim Dicko, cette institution a pour but de lutter contre le chômage en général, le sous-emploi et la pauvreté en milieu rural et urbain en particulier.



"La Covid-19 a impacté négativement l'économie tchadienne et le nombre de demandeurs d'emploi ne cesse de croître. C'est pourquoi l'ONAPE, en partenariat avec la Fondation Schneider Electric et l'Institut panafricain de développement, a pris cette initiative pour accompagner l'action gouvernementale en faveur de l'autonomisation des jeunes dénommée Artisans Électriciens du Programme Fare", explique Sadick Brahim Dicko.