Tchad : l’ONAPE lance le crédit agricole pour la province du Moyen-Chari

Un montant considérable de 105 250 000 Francs CFA a été accordé à 17 cantons de la province du Moyen-Chari, à savoir : Canton Danamadji, Moussa Foyo, Moussoro, Djeké-Djeké, Bendana, Gourourou, Sido, Moyo, Koumogo, Banda CST, Balimba, Kotongoro, Djoli, Bohobé, Korbole, Sime-Gotobé et le canton Ganga dans le département du Lac-Iro.



Le chef du bureau de l'ONAPE de l'antenne de Sarh, Bichara Abdraman Arim, a déclaré que, comme chaque début de saison des pluies, l'Office National pour la Promotion de l'Emploi s'engage à accorder des crédits agricoles aux agriculteurs des différents cantons de la province du Moyen-Chari.



Cette initiative vise à les aider à bien entamer la saison des pluies, en particulier en ce qui concerne les travaux de labour. Il a demandé aux bénéficiaires d'utiliser judicieusement ces fonds et de penser également au remboursement afin de pouvoir bénéficier d'un autre financement de l'ONAPE l'année prochaine.



Certains bénéficiaires interrogés ont exprimé leur gratitude envers l'ONAPE et ont souligné que grâce à ces fonds, ils parviennent à subvenir à leurs besoins pendant la saison des pluies, en particulier en ce qui concerne les activités agricoles, et que les revenus générés leur permettent d'inscrire leurs enfants à l'école, de couvrir certains besoins domestiques et de s'engager à rembourser les prêts.