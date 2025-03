Tchad : l'ONAPE lance officiellement les activités des Guichets Emploi dans les universités

Dans le cadre de ses activités, l’Office National pour la Promotion de l'Emploi (ONAPE) a organisé ce 13 mars 2025, la cérémonie du lancement officiel des activités du Guichet Emploi de l'ONAPE dans les universités. Le lancement a eu lieu dans la faculté des sciences et de la médecine située au quartier Gardolé.



C'est le directeur général de l'ONAPE, Nassouradine Abakar Kessou qui a présidé la cérémonie. Cette initiative vise à accompagner les étudiants et jeunes diplômés dans leur orientation professionnelle et leur insertion sur le marché du travail ; d'offrir des formations complémentaires pour renforcer leur employabilité et développer leurs compétences en adéquation avec les attentes des employeurs ; encourager et encadrer l'entrepreneuriat en apportant aux jeunes porteurs de projets les outils et l'accompagnement nécessaires à la réussite de leurs initiatives.



Dans son discours, le vice-président des universités de N’Djamena, Maître de conférences, Tatoloum Amane souligne que l'université de N'Djamena accorde une place importante dans la professionnalisation de notre enseignement supérieur.



II indique que l'Office National pour la Promotion de l'Emploi (ONAPE) développe des actions en formation en culture entrepreneuriale, en technique de formation et de gestion de micro entreprise, ainsi que les actions d'information d'accompagnement à l'insertion socio-professionnel et de suivi des diplômés.



En effet, l'ONAPE et l'université de N’Djamena ont jugé opportun pour leur intérêt commun de signer une convention en décembre 2024, il s’agit pour ces deux institutions d'apporter une réponse de proximité aux diplômés de l'université de N’Djamena, d'associer leurs compétences chacun dans son domaine de la qualité de la formation professionnelle et de la recherche scientifique.



Le Guichet unique de l'Emploi est donc une réponse aux besoins des étudiants formés et diplômés, afin de servir de point de rencontres très important leur permettant d'accéder à des offres d'emploi, de stages ainsi qu'à des orientations et des conseils utiles.



Prenant la parole, le directeur général de l'ONAPE, Nassouradine Abakar Kessou souligne que la mise en place des Guichets Emploi de l'ONAPE s'inscrit pleinement dans la vision du président de la République, chef de l'Etat, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, qui place la jeunesse et son insertion professionnelle au cœur du programme présidentiel pour les années à venir. Cette initiative constitue un levier stratégique essentiel pour la mise en œuvre des actions prioritaires du gouvernement en matière d'emploi, de formation et de soutien à l'auto-entrepreneuriat.



Le projet des Guichets Emploi de l’ONAPE, repose sur un constat majeur, mis en évidence lors du forum national sur l'emploi : qui est l'existence d'un désalignement structurel entre l'offre de formation et les besoins réels du marché du travail.



Nassouradine Abakar Kessou, explique que la mise en place des Guichets Emploi de l'ONAPE, marque une avancée majeure dans cette dynamique collaborative, en créant un cadre propice à l'accompagnement, à l'information et à l'orientation professionnelle des jeunes diplômés tout en exprimant sa gratitude au Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, dont l'engagement et le soutien constants permettent à l'ONAPE de mener des actions structurantes en faveur de l'insertion professionnelle et de l'employabilité des jeunes.



Faut-il le rappeler, que ces Guichets Emploi ONAPE sont implantés dans les facultés suivantes : faculté des sciences et de la médecine, ainsi qu'aux facultés des sciences économiques et juridiques.