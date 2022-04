Tchad : l’ONAPE lance sa stratégie de recouvrement au Moyen-Chari

Une mission de suivi de la stratégique de recouvrement des arriérés non payés du crédit agricole est à Sarh, chef-lieu de la province du Moyen Chari. Elle a tenu ce 15 avril 2022, une séance de travail avec quelques chefs de canton de la province du Moyen-Chari.



L'objectif de cette mission est d'informer les chefs de canton à exhorter les différents bénéficiaires du crédit agricole, de rembourser leurs dettes de 2012 à 2022, qui s'élèvent à plus de 216 millions de FCFA, et qui concernent 22 cantons.



L'inspecteur du ministère de la Fonction publique, Mahamat Wardougou, par ailleurs membre du comité d'octroi de crédit de l'ONAPE, a précisé que, puisque la dette est exorbitante, alors si le remboursement n'est pas fait à temps, la province du Moyen-Chari ne va plus bénéficier de tout crédit agricole. Le chef de bureau de l'ONAPE, Issa Cherif Allahtchi a demandé aux producteurs d'honorer leurs engagements afin de permettre à la province du Moyen-Chari de bénéficier d'autres crédits agricoles.



Le chef de service du crédit agricole de l'ONAPE, Ahmat Saboum Siam rappelle que dans un canton, si un seul producteur ne rembourse pas la totalité de la somme due, tout le Canton n'aura aucun crédit.



Le représentant du patronat, Moussedé Ngarassoum a salué les efforts entrepris par certains qui ont pu rembourser, avant de préciser que le taux de crédit minimum de remboursement dans certaines institutions est de 12%, par contre pour l'ONAPE, le taux de remboursement est de 0%.

A cet effet, il a exhorté chacun à une prise de conscience pour le remboursement de cette dette. Il faut noter que le canton le plus endetté de la province du Moyen-Chari est le canton Djoli, avec plus de 100 millions de FCFA.