Tchad : l’ONAPE lance son programme d’appui aux diplômés sans expérience à Laï

L’Office national pour la promotion de l’emploi (ONAPE) a lancé officiellement ce jeudi 20 juillet 2023 à Laï, les activités du programme d’appui aux diplômés sans expérience. C’était au cours d’une cérémonie présidée par la gouverneure de la province de la Tandjilé, Mme Eldjima Abderrahmane.



Pour être compétitif sur le marché de travail, il faut avoir des formations requises et surtout de l’expérience, qui s’acquiert à l’issue d’un stage, période probatoire au cours de laquelle l’agent ayant vocation à être titularisé dans un corps doit prouver sa valeur professionnelle.



C’est dans ce sens que l’ONAPE, à travers son programme d’appui aux diplômés sans expérience, a aidé les jeunes diplômés sortis nouvellement des universités et écoles professionnelles, à avoir accès dans certaines institutions de la province des stages.



Pour le chef de bureau provincial de l’ONAPE de la Tandjilé, Ngonra Martin, le programme d’appui aux diplômés sans expérience a pour objectif d’exploiter les potentialités de formation afin de développer l’employabilité des jeunes diplômés. Il ajoute que le bureau ONAPE de la Tandjilé, sous les auspices de la direction nationale, s’engage à faciliter l’insertion des jeunes en milieu professionnel, tout en développant des stratégies plus rationnelles.



Dans son discours de lancement officiel, la gouverneure de la province de la Tandjilé, Mme Eldjima Abderrahmane, a remercié vivement l’ONAPE pour ce programme, qui est un de stage pré-emploi qui facilite l’insertion des diplômes nouvellement sortis du système éducatif dans la vie professionnelle, démunis de toute expérience professionnelle et à la recherche de leur premier emploi.



La gouverneure souligne enfin que l’espoir n’est pas perdu avec la refondation de l’école tchadienne qui vient d’être entreprise, au sortir du Dialogue National Inclusif et Souverain, sous la clairvoyance du président de Transition, Mahamat Idriss Deby Itno.



Il faut signaler qu’ils sont au total 30 jeunes diplômés, pris en compte par l’ONAPE, qui seront déployés dans les différents services privés et publics de la place.