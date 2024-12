Tchad : l’ONAPE lance un atelier crucial pour soutenir les jeunes entrepreneurs

Sous le haut patronage du ministre de la Fonction publique et de la Concertation sociale, l'Office National pour la Promotion de l'Emploi (ONAPE) a organisé un atelier d'échanges d'expériences avec les bénéficiaires et partenaires techniques.



Cet événement visait la consolidation des acquis et la pérennisation des efforts.



L'atelier a été lancé dans la salle du ministère des Affaires étrangères. Dans son discours, la coordinatrice du PDCEJ, Ronel Nadège, a souligné que l'objectif de cet atelier est de consolider les acquis et de soutenir davantage les jeunes entrepreneurs pour concrétiser leurs projets. Par ailleurs, l'atelier offre également l'opportunité de discuter des défis rencontrés et d'échanger sur les meilleures pratiques.



Le directeur Nassouradine Abakar Kessou a rappelé que cet atelier et la table ronde qui s'ensuit, visent à garantir un accompagnement technique et financier durable aux jeunes producteurs, transformant leurs compétences en moteurs de développement économique et social.



Il a également souligné l'importance du développement de l'emploi vert, aligné sur les politiques de lutte contre le changement climatique et les objectifs de développement durable, pour faire de la jeunesse un acteur clé du progrès économique et environnemental.



L'ONAPE, en tant qu'institution nationale dédiée à l'emploi et à l'insertion professionnelle, joue un rôle clé dans la mobilisation des efforts pour la pérennisation des acquis du projet. La table ronde offre une occasion unique de réfléchir collectivement aux mécanismes d'accompagnement des jeunes, en impliquant tous les acteurs financiers, ONG, institutions nationales et internationales, et partenaires techniques.



Dans son mot de lancement, le ministre de la Fonction Publique, Abdoulaye Mbodou Mbami, a affirmé que la question de l'emploi est devenue une préoccupation majeure, le Tchad étant résolument engagé avec le président de la République dans la redynamisation et la recherche du bien-être de la jeunesse.



L'organisation de cette table ronde et de cet atelier répond à une préoccupation commune de trouver ensemble des solutions idoines pour l'accompagnement technique, et le financement des jeunes producteurs contribuant au développement du pays.