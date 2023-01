Tchad : l'ONAPE lance un programme d'appui aux diplômés sans expérience à l'Hôpital provincial de Bongor

S’adressant aux jeunes stagiaires, le chef de bureau de L’ONAPE du Mayo Kebbi Est, Moumine Saleh Mahamat, précise que le stage en entreprise est une étape essentielle des parcours professionnels des jeunes diplômes qui veulent réussir leur carrière dans la vie active.



Pour lui, le stage permet aux jeunes diplômés de se familiariser avec l’univers professionnel et d’y mettre en application les connaissances.



Le chef de bureau de l'ONAPE, Moumine Saleh Mahamat, a insisté sur l'importance de respecter les horaires et les règles de sécurité, de discipline, de discrétion et de confidentialité pour réussir leur stage.



Le directeur adjoint de l'hôpital, Adoum Nouh Alwalli, a également souligné l'importance de la ponctualité et du travail bien fait pour compléter leur formation.



La durée du stage est comprise entre 3 à 6 mois et est considérée comme un stage pré-emploi.