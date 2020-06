Tchad : l’ONAPE octroiera des crédits aux jeunes entrepreneurs pour faire face au Covid-19

Le directeur de l’Office national de la promotion de l’emploi (ONAPE), Sadick Brahim Dicko, a fait vendredi un point de presse à la direction de ladite institution pour éclairer l’opinion sur les activités menées par la structure étatique.



L’ONAPE a pour mission principale la matérialisation de la politique du gouvernement en matière de l’emploi. Elle consiste surtout à mettre en relation les demandeurs et les entreprises.



L’ONAPE a développé plusieurs programmes pour apporter une réponse à la problématique de l’emploi des jeunes. Il s’agit entre autres du Programme d’appui aux diplômés sans expérience (PADE), le Programme d’auto-emploi et le Programme crédit agricole.



Le PADE est un programme qui consiste à donner une opportunité d’emplois aux jeunes diplômés à travers des stages pré-emploi dans les entreprises privées et publiques. Quant au programme auto-emploi, il consiste à installer les jeunes promoteurs à leur propre compte en finançant leur projet à taux zéro.



Le Programme crédit agricole est conçu pour financer spécifiquement le développement du monde rural, incluant tous ceux qui produisent et exploitent les matières premières agricoles. Il permet de créer de l’emploi aux jeunes et de favoriser l’autosuffisance alimentaire.



« Après la déclaration du président, Idriss Deby Itno relative à la campagne agricole 2020, l’ONAPE a pris des dispositions urgentes pour financer le crédit agricole. Une enveloppe de deux milliards Fcfa est débloquée pour la circonstance par notre institution pour le financement de la campagne agricole 2020 », a affirmé le directeur de l’ONAPE, Sadick Brahim Dicko.



L’ONAPE entend financer prochainement plusieurs projets de jeunes. « Ce crédit permettra aux jeunes entrepreneurs et start-up de s’implanter et de surmonter cette période difficile marquée par la pandémie. Nous envisageons également de partager des kits alimentaires aux demandeurs d’emploi nécessiteux et à la couche la plus vulnérable », a indiqué Sadick Brahim Dicko.



L’ONAPE est un établissement public à caractère administratif, doté d’une autonomie de gestion et placé sous la tutelle du ministère de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social. Il est régi par le décret n°471/PR/MFPT/92.