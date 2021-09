Tchad : l’ONAPE organise un programme d’appui aux diplômés à Mongo

L’Office National pour la Promotion de l'Emploi (ONAPE), a organisé un Programme d'appui aux diplômés sans expérience (PADE) à Mongo, ce mardi 7 septembre 2021. Le PADE est un Programme de stage pré-emploi qui facilite l'insertion des diplômés, nouvellement sortis du système éducatif, dans la vie professionnelle, et qui sont démunis de toute expérience professionnelle et à la recherche de leur premier emploi.



L'objectif est donc d'introduire les diplômés sans expérience dans le milieu professionnel pour acquérir des expériences professionnelles, exploiter des potentialités de formations professionnelles et de développer l'employabilité des jeunes diplômés. Dans son mécanisme, le Programme respecte la procédure suivante : prospection en entreprise ; validation de convention et adhésion au programme par l'entreprise identifiée ; placement des jeunes en entreprise, et suivi et évaluation des stagiaires.



Pour le directeur Abdelaziz Ousmane Oumar, la durée du programme est comprise entre 3 et 6 mois, alors que l'ONAPE assure les frais de transport et la souscription d'une assurance en cas d'accident de travail.