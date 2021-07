Tchad : l'ONAPE ouvre un bureau annexe à Goudji pour faire face au chômage

Le directeur général de l'ONAPE, Sadick Brahim Dicko, a expliqué que cette démarche vise à rapprocher davantage ses partenaires et les demandeurs d'emploi afin de mieux les impliquer dans le développement du Tchad par la mise en œuvre d'actions en faveur de la promotion de l'emploi et de la lutte contre la pauvreté.



Le maire du 4ème arrondissement, Haroun Ramât, a estimé que cette initiative aidera à améliorer la situation des jeunes à la recherche d'emploi et à lutter efficacement contre le chômage. Il a appelé tous les jeunes des quartiers à se rapprocher de l'ONAPE pour des idées de création d'entreprise ou une insertion socio-économique.



Pour le directeur général de l'ONAPE, l'objectif est de rendre un service de proximité aux demandeurs d'emploi et d'intervenir en synergie avec les partenaires de développement afin de lutter efficacement contre le chômage, le sous-emploi et la pauvreté en milieu jeune.



Le représentant du ministre de la Fonction publique, Abdoulaye Saleh Lamine, a exhorté le personnel de l'annexe de Goudji d'être à la hauteur pour aider la jeunesse du 4ème arrondissement qui est confrontée au chômage.



Réceptionnant officiellement le bâtiment, la cheffe de bureau de l'ONAPE annexe de Goudji, Kanguila Makaye, a exhorté ses collaborateurs au travail pour relever les défis.