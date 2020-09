Tchad : l'ONAPE remet des chèques aux promoteurs de l'emploi du Guéra

Une remise des chèques aux promoteurs de l'emploi indépendant de la province du Guéra a été lancé mardi à l'Université Polytechnique de Mongo, en présence du secrétaire général de la province du Guéra, du maire de la commune urbaine de Mongo, ainsi que des autorités civiles et militaires.



Le directeur général de l'Office national de la promotion de l'emploi (ONAPE), Sadick Brahim Dicko, a rappelé que sa structure est un établissement public placé sous la tutelle du ministère de la Fonction publique, de l'Emploi et du Dialogue social. Sa mission principale est de lutter contre le chômage et le sous-emploi.



Selon lui, la problématique du chômage des jeunes a été accentuée par la pandémie de Covid-19. "Le nombre de demandeurs d'emploi ne cessent de croître. C'est pourquoi, pour sauver la campagne agricole de cette année et garantir l'autosuffisance alimentaire dans la province du Guéra, l'ONAPE à travers son programme de crédit agricole a mis les bouchées double en finançant 694 projets agricoles pour un montant de 104.450.000 Fcfa. Il a été créé de l'emploi à 1048 hommes et 719 femmes pour une superficie cultivable de 2508 hectares."