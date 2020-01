Tchad : l'ONAPE s'auto-évalue pour mieux lutter contre la pauvreté

Cette auto-évaluation se fixe comme objectifs d’analyser les donnes quantitatives et qualitatives des crédits alloués aux deux programmes, d’évaluer l’impact sommaire de chaque programme sur la vie des populations cibles, d’identifier les microprojets rentables, d’analyser les remboursements par type de micro-entreprise bénéficiaire de microcrédits, et d’apprécier les micros-entreprises créées par les promoteurs de projets à travers leur durée de survie et les emplois créés.



Elle vise aussi à analyser l’évolution des ressources allouées et les besoins exprimés par les demandeurs, vérifier le respect du manuel des procédures dans la mise en œuvre de programmes, et analyser les relations avec les partenaires de terrain (ANADER, conseillers agricoles et chefs de bureau ONAPE).



Durant trois jours, les participants sont amenés à s'évaluer eux-mêmes pour élaborer une feuille de route à la fin de ces assises, afin de relever les défis de l’heure, à savoir celui de combattre la pauvreté et de lutter contre le chômage.



L’enjeu est de renforcer les échanges francs et d’améliorer les informations sur ces programmes pour permettre à la hiérarchie de décider en toute connaissance de cause, a précisé Sadick Brahim Dicko.