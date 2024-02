Tchad : l’ONAPE s’engage à former 800 jeunes de la province du Moyen-Chari en entreprenariat

200 jeunes du monde rural de la province du Moyen-Chari suivent une série de formation en entreprenariat organisée par l’Office National pour la promotion de l’emploi (ONAPE), avec l’appui financier de la Banque mondiale.



Les travaux de ladite formation ont été officiellement lancés ce 20 février 2024 à Sarh, par le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Fidèle Kodé Ngolo.



Ils sont au total 800 jeunes ruraux qui bénéficieront des sessions de formation en TRIE-CREE qui veut dire « Trouver une idée et créer une idée d’entreprise » en agropastoral, dont la première vague compte 200 jeunes entrepreneurs qui sont déjà à l’école du savoir.



Hissein Dram, formateur en TRIE-CREE, a souligné que l’objectif de la formation est de renforcer les capacités de ces jeunes qui ont déjà quelques connaissances dans le domaine l’entreprenariat afin de se prendre véritablement en charge. Il a demandé aux participants à plus d’assiduité dans les travaux afin de sortir bien outillés de cette formation.



Pour le chef de mission, Ahamat Sabour Siam, cette formation est d’amener aussi ces jeunes d’avoir une nouvelle vision du monde de l’entrepreneuriat, mais aussi et surtout de faire comprendre à ces derniers comment gérer une entreprise. Le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Fidèle Kodé Ngolo, qualifiant d’une noble initiative, affirme que cette œuvre entre en droite ligne de la politique du gouvernement de Transition en faveur du monde rural.



Pour lui, plus ces jeunes sont outillés, plus ils peuvent déjà eux aussi formés d’autres jeunes. Ceci dans le souci majeur de lutter efficacement contre le chômage en milieu jeune.



Les résultats attendus de cette formation, sont les suivants : faire la promotion de l’entreprenariat, former ces jeunes pour exploiter les ressources au niveau rural à se prendre en charge eux-mêmes, les rendre autonomes et faire du monde rural un pilier important du développement dans notre pays.