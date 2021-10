TCHAD Tchad : l'ONAPE sensibilise les diplômés sans emploi sur un programme d'appui

Alwihda Info | Par Georges Lawane - 19 Octobre 2021



Dans sa mission de mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'emploi, l’Office National pour la Promotion de l'Emploi a lancé ce 19 octobre 2021, une campagne de sensibilisation sur le programme d'appui aux diplômés sans expérience.

Le maire de la ville du 7ème arrondissement, Mbyengar Mbaïodel Gédéon, a dans ses mots de bienvenue souligné que dans le cadre du partenariat de l'arrondissement avec l'ONAPE, il est développée la politique de formation et d'acquisition d'expérience des jeunes diplômés. Et à travers le même partenariat, la commune du 7ème arrondissement compte créer un cadre d’échange d’expériences, entre les professionnels et les jeunes diplômés sans emploi de la circonscription.



Pour ce faire, il a exhorté les responsables des différentes institutions, à bien faciliter la tâche aux agents de sensibilisation qui frapperont à leurs portes, et à adhérer à la politique de l'ONAPE en matière d'insertion et de formation des jeunes. Il a aussi interpellé tous les participants, sur la nécessité de ce programme et lancé un appel d'adhésion massive. Mbyengar Mbaïodel Gédéon a terminé ses propos en affirmant qu’introduire les jeunes dans la vie active, ou milieu professionnel, est sans doute contribuer au développement du pays.



Selon le président du Conseil national du patronat Tchadien (CNPT), Allahissem Bienvenu, ils sont conscients que le Tchad traverse un contexte où la problématique de l'insertion professionnelle des jeunes diplômés sur le marché de l'emploi est un sujet préoccupant. Le chômage des jeunes, spécialement les jeunes diplômés, prend des proportions dramatiques avec des conséquences sociales multiples, a-t-il ajouté. Pour lui, les principales causes de ce phénomène reposent sur plusieurs facteurs dont deux attirent principalement leur attention. Notamment l'exiguïté du tissu économique, face à une demande d'emploi toujours croissante et l'exploitation insuffisante des opportunités potentielles de l'emploi.



C'est pour tenter de pallier cette situation que l'ONAPE, avec la participation du CNPT, a conçu le PADE. Il a enfin réitéré la ferme détermination à répondre au mieux, aux aspirations de l'ONAPE, à travers le PADE. Le directeur général de l'ONAPE, Sidick Ibrahim Diko, a salué à son tour les efforts des partenaires et les encourage à faire davantage. Selon lui, la problématique d'emploi et la question du chômage en milieu jeune est le souci mondial des gouvernants. C’est pourquoi à travers le PADE, l'ONAPE et ses partenaires compte développer et pérenniser les actions de formation et d'apprentissage à travers les stages pré-emploi, au profit des demandeurs d'emploi.

La durée du stage est de 3 à 6 mois, avec le paiement de 50000 FCFA pour le déplacement, et une assurance en cas d'accident de travail. Il a enfin demandé aux chefs d'entreprises de désigner un tuteur pour faciliter l'apprentissage et l'insertion des jeunes dans les entreprises. La cérémonie a vu la présence de plusieurs chefs d'entreprises. La campagne de sensibilisation aura lieu du 19 au 26 octobre, au siège de l'ONAPE annexe situé à Abena.







Dans la même rubrique : < > Tchad : la mécanique-auto, un métier porteur mais exigeant Tchad : attention, vos smartphones Android ne sont plus traçables ! Tchad : le manque d’orientation dans le supérieur, une source de chômage Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)